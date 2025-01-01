Il ministro Abodi: "Italia-Israele appuntamento sportivo. La pace aiuta tutti"
Andrea Abodi, ministro per lo Sport e per i Giovani, è stato intervistato da Sport Mediaset in occasione del Festival dello Sport di Trento, soffermandosi su Italia-Israele del prossimo 14 ottobre: “La prospettiva di pace aiuti tutti i soggetti, mi auguro faccia ricredere chi ha avuto un comportamento all’opposto della pace, chi ha usato la violenza.
Adesso c’è questo appuntamento sportivo di fronte al quale valgono le regole dello sport e del calcio, ma ci auguriamo che la cronaca ci porti un risultato da consolidare. I risultati sono importanti, la diplomazia ha lavorato come deve fare, senza clamori. L’obiettivo è la pace”.
