Women’s Champions League, Juventus beffata: il Bayern Monaco vince in pieno recupero
Nella giornata di ieri, si è alzato il sipario sulla Seconda Giornata di Women’s Champions League, che si è conclusa questa sera. La Juventus, dopo la vittoria col Benfica nella prima giornata, è caduta sul campo del Bayern Monaco, con le bavaresi che hanno trovato la rete della vittoria in pieno recupero. Vittorie anche per Arsenal e Real Madrid, rispettivamente contro Benfica e PSG.
Questo il programma completo e la classifica:
2ª giornata Women’s Champions League
Già giocate
Lione-St. Polten 3-0
28' Brand, 45' Hegerberg, 52' Yohannes
Valerenga-Wolfsburg 1-2
57' Beerensteyn (W), 60' Horte (V), 90'+8 [rig.] Minge (W)
Chelsea-Paris FC 4-0
31' [rig.] Baltimore, 39' Rytting Kaneryd, 47' Thompson, 63' Cuthbert
Leuven-Twente 2-1
39' Ravensbergen (T), 83' Veefkind (L), 90'+6 Pusztai (L)
Roma-Barcellona 0-4
2' Brugts, 58' Nazareth, 71' [rig.] Putellas, 90' Hansen
Atletico Madrid-Manchester United 0-1
24' Rolfo
Bayern Monaco-Juventus 2-1
11' Harder (B), 17' Schatzer (J), 90+6' Schuller (B)
Benfica-Arsenal 0-2
57' aut.Gomes, 89' Russo
Paris Saint Germain-Real Madrid 1-2
29' Feller (R), 45+2' Redondo (R), 58' Ajibade (P)
La classifica
Barcellona 6 (+10)
Real Madrid 6 (+5)
Wolfsburg 6 (+5)
Lione 6 (+4)
Manchester United 6 (+2)
Chelsea 4 (+4)
Leuven 4 (+1)
Atletico Madrid 3 (+5)
Arsenal 3 (+1)
Juventus 3 (0)
Bayern 3 (−5)
Twente 1 (−1)
Paris FC 1 (−4)
Vålerenga 0 (−2)
Benfica 0 (−3)
PSG 0 (−5)
Roma 0 (−8)
St. Pölten 0 (−9)
