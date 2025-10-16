Il doppio ex Modesto: "Genoa e Parma superiori ai punti raccolti. Cuesta e Vieira diversi"

Mancano 3 giorni alla partita tra Genoa e Parma e Francesco Modesto, doppio ex della sfida, ha presentato il match in un'intervista rilasciata a ParmaLive.com: "Sarà una partita molto bella, tra due squadre che giocano un buon calcio e che sono allenate benissimo da entrambi i tecnici. Nonostante la classifica dica poco in questo momento, credo che il valore di ciò che entrambe mostrano in campo sia superiore ai punti raccolti finora. Mi aspetto una gara intensa, equilibrata e con tanta qualità da entrambe le parti".

Che ricordi ha delle due piazze?

"Bellissimi, da entrambe le parti. A Genova arrivai nell’anno in cui centrammo l’obiettivo dell’Europa League: fu una stagione entusiasmante. Poi, due anni dopo, passai al Parma, dove all’inizio non fu semplice, ma concludemmo l’annata in modo strepitoso, conquistando la salvezza con sette risultati utili consecutivi e vittorie importanti contro squadre come Inter e, prima, la Lazio. In entrambe le esperienze mi sono trovato benissimo: erano gruppi forti, composti da giocatori di grande qualità".

Entrambe segnano pochi gol. Mancano individualità?

"Hanno due allenatori con filosofie diverse, ma entrambe valide. Mi piacciono tutti e due perché lavorano bene e propongono idee interessanti. Quando si ha a che fare con squadre giovani e in costruzione, però, non è semplice: la Serie A è un campionato difficile. Servono tempo e pazienza, ma alla lunga il lavoro paga sempre. Sono convinto che, continuando così, entrambe raggiungeranno i propri obiettivi".