Aebischer: "Peccato non sfidare l'Italia ai Mondiali. Il mio Pisa si può ancora salvare"

Michel Aebischer, centrocampista del Pisa, è intervenuto ai microfoni di Sky a pochi minuti dalla sfida contro il Torino. Ecco le sue parole:

Non ci sarà Svizzera-Italia ai Mondiali. Se gli azzurri si fossero qualificati sarebbero finiti nello stesso girone dei rossocrociati che hanno staccato già ai gironi il biglietto per il Nord America

"Siamo spesso ai grandi tornei, peccato non ci sarà l'Italia. Ora però c'è un campionato da finire".

Il Pisa può ancora salvarsi

"Lo sappiamo, sicuramente vogliamo vincere e oggi abbiamo una grande occasione. Abbiamo vinto l'ultima qua e vogliamo ripeterci".

Servirà equilibrio

"Serve un grande equilibrio tra attacco, spinta e difesa. Sappiamo che il Torino è una squadra forte nelle ripartenze. Cerchiamo di prenderci i tre punti".