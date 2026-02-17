Ufficiale Raggiunti i termini per l'obbligo: il Pisa riscatta il cartellino di Aebischer dal Bologna

Michel Aebischer è ufficialmente un nuovo calciatore del Pisa. Il centrocampista svizzero si era trasferito la scorsa estate in prestito con obbligo di riscatto condizionato. I termini del riscatto sono maturati e adesso il cartellino del nazionale elvetico viene acquisito dal sodalizio toscano.

"Il Pisa SC, al verificarsi delle condizioni pattuite, ha acquisito il cartellino di Michel Aebischer a titolo definitivo", si legge nel comunicato ufficiale. La spesa del riscatto, stando alle indiscrezioni circolate in estate, dovrebbe attestarsi intorno ai 6 milioni di euro.

Aebischer ben presto è diventato un perno del Pisa. Lanciato subito da titolare da Alberto Gilardino, il classe 1997 ha saltato una sola partita, a ottobre scorso contro il Bologna, e ha collezionato dunque 24 presenze in campionato, più una in Coppa Italia. Un gol e un assist per lui fino a questo momento, confermato titolare anche da Oscar Hiljemark sia contro l'Hellas Verona che contro il Milan.