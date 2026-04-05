Ad agosto la Serie A vola in Australia: Inter, Milan e Juventus. Tutti a Perth

Il calcio italiano a Perth, ma non per partite del campionato di Serie A. Dopo il naufragio dell’idea di disputare Milan-Como, le squadre del nostro Paese voleranno comunque in Australia, ma “solo” per una serie di amichevoli estive. Abbastanza corpose, a conferma dell’interesse dell’area nei confronti della Serie A.

Secondo quanto riferito da gazzetta.it, infatti, aprirà le danze il derby di Milano, Inter-Milan in programma all’Optus Stadium il 5 agosto. Tre giorni dopo, sempre a Perth, i nerazzurri sfideranno la Juventus, mentre il Milan - che per il terzo anno consecutivo visiterà l’Australia in estate - cambierà location e avversari.

Il programma, però, non finisce qui: l’11 agosto si giocherà infatti Juventus-Palermo, altra gara che coinvolgerà diversi tifosi, italiani di seconda o terza generazione, che vivono in Australia e sono abituati a vedere la Serie A soltanto in televisione, peraltro a orari decisamente improbabili, dal loro punto di vista. Tutte le partite sono ancora in fase di ufficializzazione ma, secondo il portale online della rosea, non dovrebbero esservi dubbi sul loro svolgimento.