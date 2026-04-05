TMW Como, affari a Madrid? Il vice di Fabregas e l'agente di Yanez avvistati alla stessa gara

Dani Guindos ha fatto ritorno al Real Madrid. Il vice allenatore di Fabregas al Como due giorni fa è stato intravisto nelle tribune dello stadio Alfredo di Stefano per osservare dal vivo una partita della seconda squadra dei blancos (Castiglia) contro il Celta Fortuna, nell'equivalente della Serie C spagnola. Una visita che avrà riesumato dolci ricordi visto che il 41enne spagnolo è stato allenatore delle giovanili della Fabrica.

Un ambiente che conosce come le sue tasche, dunque, ma potrebbe non essere stata solo una visita di piacere. Secondo le informazioni raccolte da TuttoMercatoWeb, infatti, alla gara tra Real Madrid Castiglia e la seconda squadra del Celta Vigo era presente anche l'agente di Nico Paz e Maxi Perrone. Non il padre del '10' argentino. Ma soprattutto il procuratore di Daniel Yañez, esterno destro spagnolo, classe 2007 e prodotto casalingo del vivaio delle merengues: ha disputato 36 minuti in campo entrando dalla panchina. In generale vanta 4 gol e 6 assist tra Primera Federacion Grupo I e Youth League nella stagione corrente. Il primo assist tra i “grandi” del Real Madrid trovato di recente contro l'Elche (14 marzo), in quella che è stata la sua seconda apparizione con la maglia blanca.

Colpisce tuttavia la presenza simultanea, lo stesso giorno e per la stessa partita, di Guindos e del procuratore di Yañez. Non tanto per la partecipazione dell'agente, solito seguire da vicino i suoi assistiti, quanto invece per il vice di Fabregas in avanscoperta in una realtà molto affine al Como. È risaputa la linea di mercato del club biancoblù dal suo ritorno in Serie A, tra l'affare Nico Paz e l'ultimo arrivo di Jacobo Ramon, sempre di proprietà del Real Madrid. Chissà che il "Di Stefano" sia stato teatro di sondaggi per portare Yanez in Italia. O magari l'occasione per visionare altri gioiellini della cantera del club di Florentino Perez.

Nel frattempo i lariani si giocano di partita in partita il sogno di una storica qualificazione ad una competizione europea. Soprattutto, un posto tra le grandi del calcio in Champions League. Si riparte già domani dal lunch match contro l'Udinese, il lunedì di Pasquetta.