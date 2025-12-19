Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Bologna, Fabbian: "Prestazione da grande squadra. Ma adesso testa al Napoli"

© foto di www.imagephotoagency.it
ieri alle 22:38Serie A
Pietro Mazzara
fonte inviato a Riad

Il Bologna batter l’Inter ai tiri di rigore e accede, per la prima volta nella sua storia, alla partita che assegnerà la Supercoppa Italiana. Giovanni Fabbian si presenta in sala stampa:

23.33 – inizia la conferenza stampa

Ci racconti le emozioni post rigore decisivo?
“Siamo un gruppo unito, di ragazzi di sani valori e che stanno bene e i frutti si vedono. Stiamo sognano a occhi aperti”

Quando avete capito che ce la potevate fare?
“Fin dall’inizio. Siamo stati bravi a preparare la gara, abbiamo recuperato da grande squadra, abbiamo sofferto quando dovevamo e ci siamo impegnati per vincerla”.

Cos’hai pensato sulla parata di Martinez e poi un pensiero sui tifosi
“Speravo entrasse, mi ha fatto una grande parata. Io aspetto sempre di fare gol, ma è stato bravo lui. Non è importante il singolo, ma la squadra. siamo tutti in uno. Il mister ci tiene sempre sull’attenti e siamo contenti del risultato”.

Sarà una finale con il Napoli. Li avete già battuti in campionato. Che finale sarà?
“Sarà una finale che andrà giocata al massimo. Il Napoli è una grande squadra e cercheremo di mettere in campo tutto quello che abbiamo”.

Ciro Immobile ha segnato il rigore decisivo.
“A lui non c’è bisogno di dire nulla. È un grande esempio, si è sempre messo a disposizione di tutti. Oggi si è preso la responsabilità e non ci ha delusi, ma questo in cuor nostro lo speravamo”.

Cosa avete detto a Ravaglia dopo i rigori?
“Lo abbiamo festeggiato, si è preso gli applausi che ha meritato. È un grande lavoratore e si fa trovare sempre pronto quando viene chiamato in causa e tutta Bologna lo ringrazia. Una partita quando va ai rigori si può decidere in tutti i modi, ma siamo stati bravi a vincerla. Ma non dobbiamo festeggiare troppo perché adesso incombe la finale e dobbiamo arrivarci bene per dare il massimo”.

Cosa vi siete detti a caldo?
“Abbiamo festeggiato, ci siamo detti che la partita è stata vinta ma che la vera partita è con il Napoli. Sarà un onore e daremo il top per portare la coppa a Bologna”.

23:39 - finisce qui la conferenza stampa di Fabbian

