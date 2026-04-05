Inter, Lautaro: "Felici della vittoria ritrovata. Bastoni? Mi viene la pelle d'oca perché..."

Lautaro Martinez, capitano dell'Inter, commenta ai microfoni di DAZN la netta vittoria per 5-2 sulla Roma alla quale ha contribuito con una doppietta che lo fa salire a quota 16 gol: "Oggi era uno scontro diretto molto importante per il nostro campionato, bisognava scendere in campo col giusto atteggiamento e tanta personalità perché la Roma è una squadra forte e siamo felici".

La ThuLa è tornata...

"Thuram ha fatto la differenza come ci ha abituato sempre. Un calo può starci, è successo anche a me".

Come avete vissuto questi giorni di Bastoni?

"Quando parlo di Bastoni e di tutti i compagni mi viene la pelle d'oca perché lasciano l'anima in campo, anche quando si perde e non solo quando si vince come stasera. Sono rimasti fuori dal Mondiale, ma lavorano sempre a testa alta. Da tanti anni stiamo lasciando l'Inter in alto e non possiamo permetterci di fermarci. Le critiche si accettano, dobbiamo lavorare per superarci ma sono felice di avere questi compagni di squadra".