Roma, Gasperini: "Dal terzo gol è stata una sofferenza, perdere a Milano ci sta ma..."

Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della sfida persa 5-2 con l’Inter: “Dopo il terzo gol siamo andati in tilt, nel primo tempo abbiamo preso gol dopo trenta secondi poi ho visto tanta Roma. Aver chiuso il primo tempo in svantaggio è stato un brutto colpo per il morale, dal terzo gol in poi è stata una sofferenza".

Si è dato una spiegazione a questa fragilità difensiva?

"Indubbiamente Mancini è un giocatore importante per noi, quando riusciamo a essere al completo come nel girone d'andata riusciamo a essere più competitivi. Ci stanno mancando tanti giocatori, come Wesley e Koné, anche se tutti danno il massimo, è stata una partita dai due volti. Il risultato finale fa vedere le cose in maniera diversa, bisogna dare anche i meriti all'Inter che è una grande squadra".

Come sta la sua squadra?

"Ci sono state partite diverse, abbiamo fatto sempre buone prestazioni. Stasera è la prima volta che sbagliamo un tempo, c'è stato un calo ma questa è una squadra che riparte. Adesso abbiamo due gare in casa, perdere a Milano con l'Inter ci può stare anche se non con queste dimensioni".

Il quarto posto diventa difficile?

"E' difficile per noi, come per Juventus, Como e Atalanta. In questo momento siamo un po' attardati, però faremo di tutto per recuperare".