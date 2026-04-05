Inter, Thuram: "Lautaro mi è mancato tanto, anche oggi ha dato l'esempio a tutti"
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Marcus Thuram, attaccante dell'Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della sfida vinta per 5-2 sulla Roma nella quale è tornato a segnare in campionato dopo cinque partite: "Mi è mancato Lautaro, ma anche Pio e Bonny sono importanti per la squadra anche se con lui ho un legame particolare, ci dà l'esempio nei momenti difficili e anche oggi ha segnato dopo un minuto".
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