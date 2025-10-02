Atalanta con nove assenti, possibile difesa a 4 col Como: le ultime di formazione

Juric ha solo 3 difensori e 2 esterni di ruolo. Hien a rischio

(ANSA) - BERGAMO, 02 OTT - Con Hien a rischio fino all'ultimo, perché non ancora tornato a lavorare con palla oggi pomeriggio dopo il risentimento all'adduttore sinistro col Torino due domeniche fa, contro il Como l'Atalanta avrà verosimilmente solo tre difensori di ruolo a disposizione. Ivan Juric, che col Bruges ha perso anche Kossounou e Bellanova, senza nove giocatori complessivamente deve ridisegnare almeno il reparto arretrato, dove sono disponibili solo Djimsiti, Ahanor e il 2006 Obric dell'Under 23. Il nazionale giovanile sloveno potrebbe esordire dopo nove panchine totali al centro di una retroguardia a tre. Il tecnico croato, però, potrebbe passare a quattro arretrando i laterali Zappacosta e Bernasconi, gli unici non infortunati a differenza di Bakker, out fino a gennaio, Zalewski e ora Bellanova.

Al posto dello squalificato De Roon può giocare in mediana Musah, impiegabile anche da esterno. Fuori anche Kolasinac e Scalvini, tornato al lavoro a secco, dietro più De Ketelaere e Scamacca davanti, dal centrocampo all'attacco la scelta è ampia tra Ederson, Pasalic, Samardzic, Lookman, Sulemana, Maldini e l'unico centravanti Krstovic. (ANSA).