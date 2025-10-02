Gli strascichi della Champions si fanno sentire: infortuni per Juventus, Inter e Atalanta

La doppia serata di Champions League, con le gare valide per la seconda giornata della competizione, da una parte ha dato soddisfazione in termini di risultati con le vittorie di Atalanta, Inter e Napoli più il pareggio della Juventus. Ma dall'altra ha lasciato in eredità non pochi problemi per gli allenatore in vista della ripresa del campionato.

A livello numerico, la più penalizzata in questo senso è stata l'Atalanta che ha perso due giocatori sulla carte titolari nell'undici di Ivan Juric: Raoul Bellanova si è procurato una lesione di primo grado all'adduttore lungo sinistro con stop previsto di tre settimane, Odilon Kossounou un edema muscolare al bicipite femorale della coscia destra. Col Como non ci sarà, la speranza è di ritrovarlo dopo la sosta.

Non sorride neanche l'Inter che, sebbene abbia perso un solo giocatore, il peso specifico è notevole: Marcus Thuram ha infatti accusato contro lo Slavia Praga un risentimento muscolare al bicipite femorale della gamba sinistra, problema che lo costringerà a saltare la sfida con la Cremonese per poi essere rivalutato la prossima settimana. Chiusura con lo sfortunatissimo Juan Cabal della Juventus: il difensore, rientrato da poco dopo la rottura del crociato, col Villarreal ha accurato una lesione di medio grado del bicipite femorale della gamba destra. I tempi di recupero non saranno brevi (si parla di almeno un mese e mezzo), con una valutazione più accurata che sarà però fatta fra due settimane.