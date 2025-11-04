Atalanta, momento delicato per Juric: tre nomi se non arriverà la svolta

Due partite decisive per il futuro di Ivan Juric. Il tecnico dell’Atalanta non è esplicitamente in discussione ma, per superare il momento delicato, serve un’inversione di tendenza con Olympique Marsiglia e Sassuolo, prossimi avversari tra Europa League e Serie A.

Ad alimentare i dubbi del club, si legge sulle pagine del Corriere dello Sport, alcune scelte tattiche e la gestione del turnover, ma anche la valorizzazione dei nuovi arrivati. In caso di esonero, i nomi che circolano sono fondamentalmente tre.



Secondo il quotidiano, infatti, alla dirigenza della Dea piace Thiago Motta, ma non è da escludere nemmeno l’ipotesi che porta a Raffaele Palladino. Entrambi, come del resto Juric, sono stati calciatori di Gasperini, a differenza di Paulo Sousa. L’ex Fiorentina, oggi alla guida dello Shabab Al-Ahli, potrebbe liberarsi anzitempo per rientrare in Italia. Per ora, però, resta la fiducia in Juric e nella sua possibilità di cambiare l’andatura dell’Atalanta.