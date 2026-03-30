"Avete visto l'intervista di Verona". La scomparsa del padre e il caso, cosa c'è dietro le frasi di Lukaku

“Penso che la maggior parte di voi abbia visto l'intervista che ho rilasciato a Verona”. Nel messaggio pubblicato su Instagram questa mattina, Romelu Lukaku ha fatto riferimento ad alcune dichiarazioni specifiche, per raccontare il momento che sta vivendo e anche il suo legame con il Napoli.

Cosa aveva detto. Il riferimento di Big Rom, che in questi giorni è in Belgio per ritrovare la miglior condizione fisica, ma non in accordo con il club, è alle dichiarazioni rilasciate dopo la partita vinta sull’Hellas Verona lo scorso 28 febbraio, finita 2-1 per gli azzurri di Conte proprio grazie a una rete all’ultimo del centravanti belga. Ai microfoni di Dazn, Lukaku scoppiò a piangere: “Sono stati mesi difficili. A livello personale. Il calcio mi ha dato tanto, mi ha dato tutta la vita. Però, perdere mio padre come l’ho perso io è pesante, ogni giorno. Però vado avanti, per i miei figli, per mio fratello, e per il Napoli che mi ha dato tanto. Prima di arrivare al Napoli ero morto: l’anno scorso abbiamo fatto qualcosa di bello, quest’anno è difficile ma dobbiamo guardare avanti e fare di tutto per arrivare il più in alto possibile".

A settembre, Lukaku ha perso suo padre Roger. Un lutto doloroso non soltanto per la scomparsa dell’uomo a soli 58 anni, ma anche per quello che è successo dopo: Romelu e suo fratello Jordan non hanno potuto celebrare il funerale a Bruxelles, come avrebbero voluto, perché alcuni parenti avrebbero impedito il trasferimento della salma da Kinshasa (Repubblica Democratica del Congo) al Belgio. “Adesso capiamo perché nostro padre ci ha tenuto lontani da alcuni parenti”, avevano denunciato i due sui social, proseguendo: “abbiamo sentito di essere vittima di estorsione da alcune persone. Se nostro padre fosse qui oggi, non lo accetterebbe”. Una vicenda dolorosa, evidentemente non chiusa, e che a distanza di tempo spinge Romelu a voler rimanere in Belgio, vicino ai suoi affetti, per tornare al top. Se avverrà al Napoli, questo è tutto un altro discorso.