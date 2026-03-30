Napoli, domani la deadline per Lukaku: se non rientra, sarà escluso dal gruppo squadra

Il caso Romelu Lukaku tiene banco in casa Napoli alla vigilia della ripresa degli allenamenti a Castel Volturno. Domani è fissata la deadline: il centravanti è atteso in sede e, in caso di ulteriore assenza, la linea del club è chiara, con l’esclusione dal gruppo squadra. Una posizione condivisa anche da Antonio Conte, che non intende fare sconti dopo la scelta del giocatore di restare in Belgio per proseguire il proprio percorso di recupero fisico. Se Lukaku dovesse rientrare in extremis, scatterà comunque una sanzione disciplinare.

La situazione - spiega il Corriere dello Sport - resta tesa. Il belga è ancora a Bruxelles e la sua decisione, non concordata con la società, ha creato uno strappo importante. Le prossime ore saranno decisive per capire se il caso rientrerà o se si arriverà a una rottura più netta. In ogni caso, anche con un eventuale ritorno, Lukaku non sarà disponibile per la sfida contro il Milan, lasciando l’attacco azzurro in piena emergenza.

In questo scenario, spazio a soluzioni alternative. Tra queste c’è Giovane, classe 2003 arrivato a gennaio e già capace di incidere con due assist decisivi. Pur non essendo una prima punta classica, rappresenta una risorsa preziosa per Conte grazie alla sua duttilità offensiva. Senza Lukaku e con Lucca partito in inverno, il Napoli si affida al talento e alla capacità di adattamento del giovane brasiliano, pronto a cogliere l’occasione in un momento delicato della stagione.