Live TMW Benfica, Bruma: "Stiamo facendo bene. Sono contento di essere qua"

19:47 - Armindo Bruma, giocatore del Benfica, presenta Juventus-Benfica, gara valida per la quinta giornata di Champions League in programma domani alle 21. TUTTOmercatoWEB.com vi riporta la conferenza stampa del giocatore in diretta.

Come mai hai cambiato numero di maglia?

"Mi è sempre piaciuto il 7 e non potevo averlo ad inizio anno. Poi mi hanno detto che avrei potuto cambiare numero e l'ho fatto".

Come stai?

"È stato un infortunio grave e ringrazio molto lo staff che mi ha aiutato a recuperare e sono molto felice di essere qua. Poi se il mister deciderà di farmi giocare potrà contare su di me".

Sulla vostra crescita offensiva?

"Siamo stati un po' sfortunati con gli infortuni. La squadra può solo migliorare come sta facendo e continuando a lavora potrà andare solo meglio".

Ci racconti come hai vissuto l'infortunio?

"È stato molto complicato, ma grazie a Dio le persone mi hanno aiutato nel recupero. La mia famiglia e gli amici mi sono stati vicino e sono davvero felice di essere qui. Adesso devo continuare a lavorare".

Sei al 100%?

"Non al 100%, però sono due settimane che lavoro con la squadra e devo migliorare".