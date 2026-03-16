Napoli, tra Meret e Milinkovic-Savic che sia un altro a godere? Conte pazzo di Butez del Como

In casa Napoli si inizia già a parlare di mercato e tra i nodi da sciogliere in estate c'è sicuramente quello della porta. Nonostante Conte disponga dell'affidabilità di due titolarissimi come Alex Meret e Vanja Milinkovic Savic, non è escluso che gli azzurri possano decidere che tra i due litiganti sia un terzo a godere.

A tal proposito, stando a quanto riferisce l'edizione odierna de Il Mattino, il tecnico salentino - che se dovesse restare avrà tanta voce in capitolo su eventuali acquisti e cessioni - sarebbe rimasto stregato dall'estremo difensore del Como Jean Butez. Nonostante il francese vada per i 31 anni, è riuscito a rubare la scena in Serie A per la sua spiccata qualità con la palla tra i piedi, una dote molto apprezzata da Conte.

Oltre al portiere, l'allenatore vorrebbe puntellare la difesa, sia con chi in rosa c'è già, sia con quelli che potrebbero arrivare. Nel primo caso, Conte si sarebbe mosso in prima persona per il rinnovo di contratto di un pretoriano come Juan Jesus, in scadenza il prossimo giusto. Nel secondo caso il mercato potrebbe portarlo nel suo Salento, dove piace e non poco il difensore centrale portoghese del Lecce Tiago Gabriel.