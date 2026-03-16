TMW Como, tre mesi al top per Baturina. Anche la Croazia lo segue: verrà convocato a marzo

Martin Baturina arriva da un momento brillante della sua carriera. Tanto che negli ultimi tre mesi è riuscito a oscurare Nico Paz al Como a suon di gol (5) e assist (3) tra Serie A e Coppa Italia. E nel big match di ieri contro la Roma, valido da scontro diretto per un posto in Champions League, non solo ha completato una prova a tutto tondo in ogni zona del campo ma ha pure sfiorato la rete personale.

Con il passare delle partite si sta dimostrando sempre più un tassello imprescindibile nello scacchiere di Fabregas, solamente un problema alla caviglia lo ha frenato tra Lecce ed Inter in Coppa. Tra Atalanta e Juventus è sempre sceso in campo titolare, con un minutaggio superiore anche a Jesus Rodriguez solitamente impiegato sull'esterno sinistro. Frutti raccolti da un mese di gennaio assolutamente proficuo e che hanno conquistato l'attenzione del commissario tecnico della Croazia Zlatko Dalic.

Secondo le informazioni raccolte da TuttoMercatoWeb, Baturina infatti verrà convocato in Nazionale per gli impegni amichevoli contro Colombia (27 marzo) e Brasile (1 aprile). Grandi sensazioni e momentum che di certo il maghetto croato cercherà di cavalcare nella speranza di ricevere in seguito la prestigiosa chiamata ai Mondiali in estate. Croazia che è finita nel girone L con Inghilterra, Ghana e Panama.