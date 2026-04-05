Bologna, Di Vaio: "Oggi per noi è molto importante, poi penseremo all'Europa League"

Nel pre partita di Cremonese-Bologna, sfida valida per la 31esima giornata di Serie A Enilive, il dirigente del Bologna Marco Di Vaio è intervenuto ai microfoni di DAZN per presentare la sfida di oggi dello Zini.



Avete parlato alla squadra in vista dell'impegno in Europa League?

“Abbiamo parlato alla squadra 3 giorni fa, facendole capire quanto importante per noi sia il campionato, arrivare il più in alto possibile per tantissimi motivi che ci siamo detti nello spogliatoio ed anche per preparare nel migliore dei modi un quarto di finale di Europa League. Oggi per noi è molto importante per moltissimi motivi”.

Sul Bologna meglio in trasferta che in casa nell'ultimo periodo

“Molto strano, perché c’è stata questa inversione di tendenza negli ultimi mesi perché fino a dicembre eravamo una delle squadre migliori con la serie positiva in casa degli ultimi anni. Dopo un po’ di tempo ci stanno leggendo, anche se il mister ha aggiustato qualcosa nell’ultimo periodo. Ci siamo fatti infilare qualche volta di troppo in contropiede, complice la voglia di fare sempre il nostro gioco, e in casa l’abbiamo pagata anche in qualche partita dove meritavamo risultati diversi. È un dato di fatto che in casa nell’ultimo periodo non abbiamo fatto bene”.