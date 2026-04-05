Torino, D'Aversa e la corsa salvezza: "Pensiamo a noi stessi e avviciniamo l'obiettivo"
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Il mister del Torino Roberto D’Aversa ha parlato ai microfoni di DAZN, pima della sfida esterna sul campo del Pisa valevole per la 31^ giornata di Serie A.
Le insidie?
"Il Pisa in casa ha vinto meritatamente col Cagliari, è uno stadio che nasconde delle insidie. Il Pisa se l'è sempre giocata alla pari con tutti".
Kulenovic titolare?
"Adams ha giocato martedì sera facendo 77 minuti, ho preferito la freschezza di Kulenovic per poi magari sfruttare le qualità di Che quando i ritmi saranno più bassi".
Chi la spunta per la salvezza?
"Dobbiamo pensare solo a noi stessi, oggi è la prima di un miniciclo con molti scontri diretti. Dobbiamo avvicinarci all'obiettivo il prima possibile".
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