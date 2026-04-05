Torino, Simeone: "Voglio la doppia cifra, ma è importante dare tutto per la squadra"
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L'attaccante del Torino Giovanni Simeone ha parlato ai microfoni di DAZN, pima della sfida esterna sul campo del Pisa valevole per la 31^ giornata di Serie A.
Quanto è importante questa partita?
"Tutte le partite sono importanti, hanno rischio e momenti in cui puoi prendere un vantaggio. Non ne mancano molte, oggi sfide importanti".
Come sta andando con D'Aversa?
"Voglio arrivare in doppia cifra, ma bisogna pensare solo a dare tutto per la squadra. Con il lavoro del mister, avremo tante occasioni e dovremo sfruttarle. Oggi contano solo i tre punti".
Tuo padre ha giocato a Pisa?
"E' parte della storia del papà, certamente si emozionerà avendo iniziato qui il suo percorso. Oggi sarà abbastanza bello".
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