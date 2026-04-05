Torino, Simeone: "Voglio la doppia cifra, ma è importante dare tutto per la squadra"

L'attaccante del Torino Giovanni Simeone ha parlato ai microfoni di DAZN, pima della sfida esterna sul campo del Pisa valevole per la 31^ giornata di Serie A.

Quanto è importante questa partita?

"Tutte le partite sono importanti, hanno rischio e momenti in cui puoi prendere un vantaggio. Non ne mancano molte, oggi sfide importanti".

Come sta andando con D'Aversa?

"Voglio arrivare in doppia cifra, ma bisogna pensare solo a dare tutto per la squadra. Con il lavoro del mister, avremo tante occasioni e dovremo sfruttarle. Oggi contano solo i tre punti".

Tuo padre ha giocato a Pisa?

"E' parte della storia del papà, certamente si emozionerà avendo iniziato qui il suo percorso. Oggi sarà abbastanza bello".