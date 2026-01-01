Pisa, Hiljemark: "Ultima chiamata? Non la vedo così, possiamo fare una grande gara"

Il tecnico del Pisa Oscar Hiljemark ha parlato ai microfoni di DAZN, in vista del match casalingo contro il Torino valido per la 31^ giornata di Serie A.

Le scelte di formazione?

"In porta Semper si è allenato bene, è un'opportunità per lui. La squadra si è allenata bene, opportunità per Meister".

Ultima chiamata?

"Non vedo le cose così. Dobbiamo stare attenti a cosa fare in campo. Ci sono 90 minuti per fare una grande prestazione".

Spera di esserci per quando verrà inaugurato il nuovo centro sportivo?

"Sicuro, ho visto le immagini e sono fantastiche. Buon step per il calcio italiano e per noi".