Pisa, Hiljemark: "Ultima chiamata? Non la vedo così, possiamo fare una grande gara"
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Il tecnico del Pisa Oscar Hiljemark ha parlato ai microfoni di DAZN, in vista del match casalingo contro il Torino valido per la 31^ giornata di Serie A.
Le scelte di formazione?
"In porta Semper si è allenato bene, è un'opportunità per lui. La squadra si è allenata bene, opportunità per Meister".
Ultima chiamata?
"Non vedo le cose così. Dobbiamo stare attenti a cosa fare in campo. Ci sono 90 minuti per fare una grande prestazione".
Spera di esserci per quando verrà inaugurato il nuovo centro sportivo?
"Sicuro, ho visto le immagini e sono fantastiche. Buon step per il calcio italiano e per noi".
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