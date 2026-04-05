Il Bologna ne fa 2 alla Cremonese prima dell'Aston Villa, ora Pisa-Torino: le top news delle 18

Nonostante il disastro italiano a Zenica contro la Bosnia e il terzo Mondiale saltato consecutivamente, c'è un talento della Serie A che sta attirando su di sé l'interesse di alcuni dei migliori club del mondo: stiamo ovviamente parlando di Marco Palestra. Di proprietà dell'Atalanta, in prestito al Cagliari, c'è la fila in Serie A per Palestra, desiderato da tutti i club più importanti del nostro Paese ma non solo. Anche la Premier League lo ha messo nel mirino, in particolare il Liverpool secondo il tabloid inglese Caughtoffside.com. A soli 21 anni, Palestra si è distinto non solo per la solidità difensiva, ma soprattutto per una spiccata versatilità tattica che gli permette di ricoprire più ruoli sulla fascia destra. Per questo motivo i Reds sarebbero pronti a sbaragliare la concorrenza e mettere sul piatto della Dea una cifra vicina ai 45 milioni chiesti dalla Dea per lasciarlo andare.

Notte drammatica per Mircea Lucescu. Il leggendario allenatore rumeno, oggi ottantenne, si trova attualmente nel reparto di rianimazione dell'Ospedale Universitario di Bucarest, dove i medici sono stati costretti a indurre il coma farmacologico a seguito di un brusco peggioramento del suo quadro clinico.

Si sveglia troppo tardi la Cremonese e al Bologna basta un super primo tempo per far suo il match dello Zini. 1-2 in favore della squadra di Italiano, avanti già dopo un quarto d'ora grazie ai gol di Joao Mario e Rowe. Nella ripresa sale di ritmo la quadra di Giampaolo, che accorcia le distanze solo nel recupero con il rigore di Bonazzoli. Tre punti che consentono ai rossoblù di salire a 45 punti e superare Sassuolo e Lazio, mandando un messaggio a pochi giorni dal quarto di finale contro l'Aston Villa. Cremonese che invece resta a 27, a pari punti del Lecce e a -3 dal Cagliari.

Di seguito le formazioni ufficiali di Pisa-Torino, valida per la 31ª giornata di Serie A.

PISA (3-5-2): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Léris, Hojolt, Aebischer, Tramoni, Angori; Moreo, Meister. A disp. Nicolas, Scuffet, Bozhinov, Cuadrado, Akinsanmiro, Touré, Stengs, Coppola, Loyola, Piccinini, Albiol, Bettazzi, All. Oscar Hiljemark.

TORINO (3-4-1-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Pedersen, Gineitis, Prati, Obrador; Vlasic; Simeone, Kulenovic. A disp. Israel, Siviero, Ilkhan, Ilic, Maripan, Anjorin, Adams, Lazaro, Casadei, Nkounkou, Biraghi, Marianucci, Tameze, Njie. All. Roberto D'Aversa.