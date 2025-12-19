Inter, Mkhitaryan: "Abbiamo giocato bene ma non concretizziamo. Ora testa all'Atalanta"

Nel post partita della semifinale di Supercoppa italiana, vinta ai rigori dal Bologna sull'Inter, è intervenuto ai canali ufficiali del club il centrocampista armeno Henrikh Mkhitaryan. Queste le sue parole sulla sconfitta: "C'è una grande delusione, l'abbiamo sbloccata al secondo minuto poi abbiamo subito gol su rigore. Non siamo riusciti a segnare nelle tante occasioni e bisogna lavorare per concretizzarle al meglio. Non abbassiamo la testa e lavoriamo per continuare il nostro percorso".

Sui tanti errori.

"Tutta la squadra ha giocato bene, abbiamo dominato quasi tutta la partita creando tantissimo. Ma se non finalizzi, rischi di pagare".

Ora testa all'Atalanta.

"Bisogna dimenticare questa partita, anche se c’è una delusione. Siamo dispiaciuti però bisogna alzare la testa e pensare per la partita contro l’Atalanta perché sappiamo che è un’altra competizione. In Serie A bisogna fare i nostri punti per andare avanti".