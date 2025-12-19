Bologna, Ravaglia nominato MVP del match: "Emozione indescrivibile. Inter top d'Italia"

Delle grandi parate che gli sono valse il premio di MVP e che hanno portato il Bologna in finale di Supercoppa italiana contro il Napoli. Nella vittoria dei rossoblù contro l'Inter ai calci di rigore a brillare è stato soprattutto l'estremo difensore Federico Ravaglia.

Queste le sue parole ai canali ufficiali del club felsineo: "È un’emozione indescrivibile, siamo venuti per onorare questa competizione e arrivare in fondo. È stata una gara difficile perché l’Inter è una delle squadre più forti in Italia. Noi siamo stati bravi a recuperare il risultato, poi quella dei rigori è sempre una lotteria e ci è andata bene. Ora non c’è tempo per festeggiare, ricarichiamo le pile e ci prepariamo per la finale: sarebbe bellissimo portare la Coppa a Bologna e affronteremo il Napoli con la voglia di farcela".

Ecco di seguito il tabellino della gara:

Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Heggem, Lucumí, Miranda; Moro, Pobega (30' st Ferguson); Orsolini (17' st Cambiaghi), Odgaard (30' st Fabbian), Bernardeschi (40' Rowe); Castro (30' st Immobile). Allenatore: Italiano

Inter (3-5-2): Martinez; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Luis Henrique (26' st Diouf), Barella, Zielinski (41' st Sucic), Mkhitaryan (26' st Frattesi), Dimarco; Thuram (26' st Lautaro), Bonny. Allenatore: Chivu

Arbitro: Chiffi

Marcatori: 2' Thuram (I), 35' rig. Orsolini (B)

Rigori:

Lautaro (I) - gol

Ferguson (B) - gol

Bastoni (I) - parato

Moro (B) - parato

Barella (I) - alto

Miranda (B) - alto

Bonny (I) - parato

Rowe (B) - gol

De Vrij (I) - gol

Immobile (B) - gol