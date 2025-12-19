Ternana Women, Cincotta: "Siamo in un grande momento. Vogliamo toglierci una soddisfazione"

Il tecnico della Ternana Women Antonio Cincotta ha parlato in conferenza stampa della sfida degli ottavi di finale di Coppa Italia contro il Como Women di domani che chiuderà il 2025 calcistico al femminile: “Siamo nel miglior momento della nostra stagione, lo dicono i numeri che non mentono mai. Abbiamo fatto punti, abbiamo vinto in campi difficili, abbiamo sfiorato il pareggio al Viola Park e abbiamo fatto una grande gara contro la Roma. Nelle ultime quattro partite abbiamo una delle migliori difese della Serie A con soli tre gol subiti quindi siamo veramente molto, molto, contenti perché nella vita conta saper migliorare le cose. - spiega l’allenatore rossoverde come riportano i canali ufficiali del club - Noi siamo partiti nelle difficoltà di una squadra neopromossa, la più giovane d’Italia al cospetto di un’esperienza difficile. Credo di aver dimostrato di essere riuscito a migliorare queste ragazze con i numeri che sto raccontando. L’obiettivo quindi è provare a fare una buona gara e provare a togliersi una soddisfazione in una competizione molto prestigiosa”.

Il Como Women è un avversario che è stato già affrontato in campionato. Quanto può incidere la conoscenza reciproca nella preparazione della gara?

“È una squadra che merita molto rispetto perché ha saputo intercettare e portare in Italia delle campionesse anche straniere che si sono dimostrare molto valide. Al Como, alle giocatrici, ai sui allenatori e alla società vanno i miei complimenti perché stanno facendo una grandissima stagione”.

A differenza del campionato il regolamento della Coppa Italia prevede solo 20 convocate.

“Purtroppo questa è la regola e faremo le nostre scelte. Abbiamo cercato di recupera Marika Massiminio. Non dobbiamo dimenticare però che abbiamo giocato le ultime partite senza Pacioni, Massimino e Quazzico quindi abbiamo ottenuto grandi risultati difensivi nonostante l’assenza di tre calciatrici straordinarie. Questo amplifica ancora di più la potenza del lavoro degli ultimi due mesi”.



COPPA ITALIA WOMEN - OTTAVI DI FINALE

Sabato 20 dicembre

Ore 12.30

Ternana Women-Como Women

Napoli Women-Sassuolo

Domenica 21 dicembre

Ore 13.30

Lumezzane-Roma

Ore 14.30:

Cesena-Juventus

Genoa-Milan

Bologna-Fiorentina

Parma-Lazio

Como 1907-Inter