Bari, Vivarini: "È mancata proprio l’anima, sbagliamo passaggi semplici"

Nel post partita di Bari-Catanzaro 1-2, mister Vivarini, ha parlato ai microfoni di RadioBari. Queste le sue parole. “La prestazione non è all’altezza della situazione, i motivi sono tanti. Ci si lavora tanto e poi si arriva in partita e si blocca tutto. In settimana la squadra lavora bene, non ci sono problemi in spogliatoio, però quando si tratta di scendere in campo vengono meno le cose più importanti. Oggi sono mancate aggressività, lotta e quella passione nel volere il risultato. Sul possesso palla abbiamo problemi, perché sbagliamo passaggi semplici.

Nel secondo tempo ci siamo stati un pò di più ma non basta, Bisogna rimboccarsi le maniche e c’è da lavorare con più attenzione.” Sulla fase di possesso: “Sbagliare passaggi facili, in una partita contro una squadra che ha grande gestione della palla, è un problema grosso. Significa che devi pensare solo a difenderti. È mancata proprio l’anima. In questa settimana dobbiamo trovare assolutamente una soluzione. In Serie B bisogna giocare bene, sia in fase di possesso che in fase di non possesso. Da quando sono arrivato ho cercato di dare ordine ai reparti, sul mantenere le posizione e sull'essere precisi nel lavoro difensivo, questo va bene però serve la grinta giusta per essere efficaci. Il lavoro da fare è tanto.”