Pontedera, Banchieri: "Per noi centrare la salvezza è come vincere il campionato"

Il 2025 del Pontedera si chiuderà domani affrontando il derby contro il Livorno. Queste le parole, nella consueta conferenza stampa della vigilia, del tecnico Simone Banchieri:

"È una partita che vale tanto - si legge su TuttoC.com -. Oltre ad essere uno scontro diretto, è un derby e sappiamo quanto la tifoseria e la città ci tengono a fare bene. Tutto questo deve generare quel 'sangue agli occhi' che ci deve caratterizzare in ogni partita e che ha sempre contraddistinto questo club. Salvare il Pontedera, per noi, è come vincere il campionato e dato che siamo una squadra giovane dobbiamo essere consapevoli che si tratta di un traguardo che può cambiare la carriera.

Contro la Samb abbiamo fatto complessivamente un'ottima prova. Dobbiamo migliorare nelle situazioni che nei primi quindici minuti della ripresa ci hanno messo in difficoltà e su cui abbiamo subìto il gol. Il Livorno è una squadra esperta e sta attraversando un momento positivo, ma non guardiamo faccia a nessuno, perché ci servono punti".