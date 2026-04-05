Bologna, Rowe: "Adesso ci dobbiamo concentrare per l'Europa League"
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Nel post partita di Cremonese-Bologna, sfida vinta dalla formazione di Vincenzo Italiano, Jonathan Rowe è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare la prestazione sua e dei suoi compagni di squadra.
L'aver vinto poco in casa quest'anno è il più grande rimpianto di questa stagione?
“Penso che tutte le partite sono difficili. Noi cerchiamo di fare il nostro meglio cercando di vincere il più possibile. Alle volte siamo stati sfortunati, ma adesso ci dobbiamo concentrare per l’Europa League”.
Senti la responsabilità dopo gli ultimi mesi molto positivi?
“Tutti nella squadra hanno responsabilità. Io sono concentrato sul mio gioco, e spero di aiutare la squadra per riuscire a passare il turno in Europa League”.
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