Tacchinardi: "I giocatori della Juve di oggi devono diventare più cattivi e più antipatici"
TUTTO mercato WEB
Alessio Tacchinardi, storico centrocampista della Juventus, ha fatto un paragone tra i suoi bianconeri e quelli attuali nel corso del suo consueto intervento a Sportmediaset: "La nostra Juve lasciava tutto sul campo, ma veramente tutto. Il compagno era qualcosa di speciale. Oggi si pensa più a se stessi, ai social, ognuno alla sua industria".
Tacchinardi ha poi proseguito così: "I giocatori della Juve di oggi sono anche bravi ragazzi, però devono alzare questo livello di cattiveria, di ossessione, di fame, anche per diventare antipatici. Quando diventi antipatico vuol dire che sei un vincente, vuoi vincere. Questa squadra, quel livello lì, fa veramente fatica a superarlo".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Enzo Bucchioni Conte pronto per il bis in Nazionale, sarà il nuovo Ct. Via libera di De Laurentiis che punta su Italiano. Torna Lautaro e l’Inter scaccia i fantasmi-scudetto. Gasperini contestato, ora rischia. Napoli-Milan, uno spareggio.
Ora in radio
09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Inter-Roma 5-2, le pagelle: Lautaro da sballo, Thuram ritrova il sorriso. Roma, serata da dimenticare
Napoli, la priorità è andare avanti con Conte. Fabregas, Italiano e Farioli le eventuali alternative
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile