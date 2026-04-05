Tacchinardi: "I giocatori della Juve di oggi devono diventare più cattivi e più antipatici"

Alessio Tacchinardi, storico centrocampista della Juventus, ha fatto un paragone tra i suoi bianconeri e quelli attuali nel corso del suo consueto intervento a Sportmediaset: "La nostra Juve lasciava tutto sul campo, ma veramente tutto. Il compagno era qualcosa di speciale. Oggi si pensa più a se stessi, ai social, ognuno alla sua industria".

Tacchinardi ha poi proseguito così: "I giocatori della Juve di oggi sono anche bravi ragazzi, però devono alzare questo livello di cattiveria, di ossessione, di fame, anche per diventare antipatici. Quando diventi antipatico vuol dire che sei un vincente, vuoi vincere. Questa squadra, quel livello lì, fa veramente fatica a superarlo".