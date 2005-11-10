Carnevali e il rinnovo di Gonzalez: "Punto fermo della Juve, non volevamo mandarlo via"

Giovanni Carnevali, dirigente della Juventus, nel suo intervento a Sky Sport prima della partita di Europa League sul campo del Celta Vigo, ha toccato temi che riguardano anche gli aspetti extra partite della società bianconera in cui ha fatto il suo approdo nella scorsa estate.

Il rinnovo dell'argentino

Tra le domande fatte a Carnevali, anche quella sul recente rinnovo di contratto di Nico Gonzalez. Sul quale il dirigente traccia un punto netto, tornando con la mente alle dinamiche e alle evoluzioni della settimana scorsa: "Da parte nostra Nico è sempre stato un punto fermo, noi non volevamo mandarlo via. Abbiamo mantenuto la nostra parola e credo che lui abbia voglia di restare".

L'aumento di capitale

A proposito di pianificazione e strategie, Carnevali si è soffermato pure sul recente aumento di capitale, parlandone in vista di gennaio: "Dobbiamo dire grazie alla nostra proprietà che ha fatto investimenti importanti. A me appassiona lavorare qui, probabilmente sono stati fatti errori, perché se ci sono aumenti di capitale qualche errore è stato fatto. Dobbiamo cercare di migliorarci per poter dare ai tifosi successi".

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