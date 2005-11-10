«L’Europa League deve diventare l’obiettivo della Juventus: in campionato la vetta è troppo lontana. Ma quello che mi colpisce nelle parole dell’Ad Carnevali è il tono basso. Non vedo la forza della Juve, ma piuttosto un ridimensionamento, anche nella comunicazione. Carnevali è un dirigente bravissimo, ma deve dare più forza all’ambiente».

Durante Maracanà, l’ex calciatore e allenatore Claudio Bellucci ha commentato così le parole dell’amministratore delegato bianconero, che ha dichiarato come la Juventus, in questo momento, non possa permettersi di acquistare giocatori importanti.

Una verità nuda e cruda, che fotografa il momento del più grande club d’Italia, oggi in difficoltà nel ritrovare una dimensione all’altezza della propria storia. Gli errori del passato, i continui cambi societari e tecnici hanno impoverito una realtà che adesso viaggia troppo lontano dalle posizioni che contano. Carnevali fa bene a essere realista e a non alimentare illusioni tra i tifosi, ma bisogna anche riconoscere che qualche responsabilità nella costruzione di questa squadra è sua. Il mancato arrivo di un centravanti vero da mettere a disposizione di Spalletti rappresenta una voragine nell'organico. Woltemade e Kolo Muani sono state due scelte che, almeno finora, non hanno prodotto le risposte attese.

Adesso, però, non è il momento dei processi. Carnevali ha ereditato una situazione complicata e merita il tempo necessario per provare a rimettere in piedi il progetto. Nell'immediato, tuttavia, bisogna dare forza alla squadra e soprattutto a Spalletti. Il tecnico, dal canto suo, deve trovare soluzioni più semplici, abbandonando qualche costruzione tattica troppo cervellotica. In campionato servono punti, mentre in Europa League bisogna andare fino in fondo e provare a vincere, perché quella potrebbe essere la strada per tornare in Champions.

Per riuscirci occorre sfruttare al meglio le risorse a disposizione e recuperare il prima possibile gli infortunati. Ma soprattutto serve una squadra di lotta, capace di andare oltre le difficoltà. Bisogna far capire a tutti che cosa significhi indossare quella maglia. Questo è il compito di Spalletti e Carnevali: restituire alla Juventus un'identità prima ancora dei risultati.

Il futuro passa da questa stagione, non ci sono scorciatoie. E attenzione: la Juventus può anche attraversare un periodo di difficoltà economica e tecnica, ma non può permettersi di diventare piccola nella mentalità. Perché una cosa è non potersi permettere i grandi campioni, un'altra è smettere di pensare da grande squadra. La Juve non deve abituarsi al ridimensionamento: deve combattere per uscirne. I tifosi possono accettare una stagione difficile, molto meno l'idea che la mediocrità diventi la regola.