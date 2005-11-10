Le elezioni Figc del 14 dicembre, il futuro degli stadi italiani e le prospettive economiche dei club. L'ottava edizione dell'RCS Sport Industry Talk, andata in scena a Milano, ha riunito alcuni dei principali dirigenti del calcio italiano. A partire da Giovanni Malagò, commissario straordinario della Federcalcio e candidato alla presidenza: "Sarebbe stato meglio non farlo del tutto, ma apprezzo", ha dichiarato a proposito della rinuncia di Adriano Galliani al ricorso contro la sua candidatura. Sul fronte dei consensi, Malagò ha aggiunto: "Forse recuperare deve farlo qualcun altro". Il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, non ha voluto esprimere preferenze: "Neanche sotto tortura". Il ministro Andrea Abodi ha invece accolto positivamente il "fair play necessario e indispensabile" tra i candidati, ribadendo di attendere dalla nuova Figc soprattutto le riforme.

Ezio Simonelli, presidente della Lega Serie A, ha ricordato che undici club sostengono Malagò e tre Galliani, auspicando un maggiore dialogo tra le componenti dopo le elezioni. Urbano Cairo ha confermato il proprio sostegno a Malagò, pur definendo Galliani un amico e una persona capace. Il presidente del Torino ha anche criticato i tempi della crisi federale: "Gli ultimi due mesi e mezzo sono stati buttati". Tra gli indecisi resta il Sassuolo, come ribadito dal direttore generale Andrea Fabris: prima di schierarsi, il club neroverde vuole confrontarsi con entrambi i candidati sui temi dei giovani e del format del campionato.

Juventus, Inter e Milan: mercato, bilanci e nuovi stadi

Sul fronte dei club, Giovanni Carnevali ha spiegato le difficoltà della Juventus sul mercato: "Oggi una delle difficoltà principali per noi è legata al settlement agreement, se vogliamo fare investimenti importanti sugli atleti non possiamo farli". L'amministratore delegato bianconero ha riconosciuto gli errori commessi negli ultimi anni, sottolineando la necessità di accelerare il ritorno ai risultati sportivi. Il presidente dell'Inter, Beppe Marotta, ha invece rivendicato il primo bilancio in utile della storia nerazzurra e la strategia della proprietà Oaktree: "Proseguiremo su questo modello, fatto di investimenti importanti come quello per lo stadio, ma anche nelle strutture del club".

Proprio il nuovo stadio di Milano è stato al centro dell'intervento del presidente rossonero Paolo Scaroni, che ha indicato settembre 2027 come termine entro il quale ottenere tutte le autorizzazioni. Scaroni ha inoltre evidenziato il divario tra Serie A e Premier League nei ricavi televisivi internazionali. Un tema condiviso da Simonelli e Cairo, che hanno insistito anche sulla necessità di valorizzare i settori giovanili. Il presidente della Lega Serie A ha chiesto al governo maggiori tutele per gli investimenti nei vivai, rilanciando inoltre le richieste del calcio italiano sui ricavi delle scommesse e sulla protezione dei dati utilizzati dagli operatori di betting.