Carnevali: "Non possiamo comprare top causa settlement". Ma in 10 anni buttato un miliardo di euroTMW
Andrea Losapio
"Oggi una delle difficoltà principali per noi è legata al settlement agreement, se vogliamo fare investimenti importanti sugli atleti non possiamo farli". Giovanni Carnevali ha parlato così dei problemi del mercato della Juventus, ma è così davvero? La realtà è che la Juventus fa già investimenti importanti sugli atleti. Perché se una squadra che fattura dai 400 ai 500 milioni di euro all'anno, ogni stagione arriva con un rosso di 50-60 milioni evidentemente un problema c'è.
La serie storica
2011-12: -48,6 milioni
2012-13: -15,9 milioni
2013-14: -6,7 milioni
2014-15: +2,3 milioni
2015-16: +4 milioni
2016-17: +42,6 milioni
2017-18: -19 milioni
2018-19: -40 milioni
2019-20: -71,4 milioni
2020-21: -210 milioni
2021-22: -238 milioni
2022-23: -123,7 milioni
2023-24: -199,2 milioni
2024-25: -58,1 milioni
2025-26: -66 milioni
Totale: 1.047 milioni di euro
Un miliardo di euro spesi in 10 anni
Il problema non è il settlement agreement, bensì l'incapacità, dall'acquisto di Cristiano Ronaldo in poi, di avere un occhio ai conti. In dieci anni è stato bruciato più di un miliardo. Colpa del Covid, certamente, ma non può essere solo quello. Perché dal 2021 - l'anno dell'addio di CR7 - i conti sono lievemente migliorato, ma sono comunque più di 400 milioni spesi sbagliando. Qualsiasi altra società non calcistica sarebbe probabilmente chiusa, oppure avrebbe riequilibrato i costi mentre la Juve no. Tradotto: ha vissuto sopra le proprie possibilità per dieci anni. Comprando anche giocatori importanti.