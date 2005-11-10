"Oggi una delle difficoltà principali per noi è legata al settlement agreement, se vogliamo fare investimenti importanti sugli atleti non possiamo farli". Giovanni Carnevali ha parlato così dei problemi del mercato della Juventus, ma è così davvero? La realtà è che la Juventus fa già investimenti importanti sugli atleti. Perché se una squadra che fattura dai 400 ai 500 milioni di euro all'anno, ogni stagione arriva con un rosso di 50-60 milioni evidentemente un problema c'è.

La serie storica

2011-12: -48,6 milioni

2012-13: -15,9 milioni

2013-14: -6,7 milioni

2014-15: +2,3 milioni

2015-16: +4 milioni

2016-17: +42,6 milioni

2017-18: -19 milioni

2018-19: -40 milioni

2019-20: -71,4 milioni

2020-21: -210 milioni

2021-22: -238 milioni

2022-23: -123,7 milioni

2023-24: -199,2 milioni

2024-25: -58,1 milioni

2025-26: -66 milioni

Totale: 1.047 milioni di euro

Un miliardo di euro spesi in 10 anni

Il problema non è il settlement agreement, bensì l'incapacità, dall'acquisto di Cristiano Ronaldo in poi, di avere un occhio ai conti. In dieci anni è stato bruciato più di un miliardo. Colpa del Covid, certamente, ma non può essere solo quello. Perché dal 2021 - l'anno dell'addio di CR7 - i conti sono lievemente migliorato, ma sono comunque più di 400 milioni spesi sbagliando. Qualsiasi altra società non calcistica sarebbe probabilmente chiusa, oppure avrebbe riequilibrato i costi mentre la Juve no. Tradotto: ha vissuto sopra le proprie possibilità per dieci anni. Comprando anche giocatori importanti.