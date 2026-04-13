Chivu e la Champions blindata dall'Inter, Marotta: "Era un'affermazione ironica"
Giuseppe Marotta, presidente dell'Inter, si è fermato di fronte ai microfoni dei cronisti al termine dell'assemblea di oggi tramite cui la Lega Serie A ha espresso il nome di Giovanni Malagò come proprio candidato alla presidenza per la Federazione Italiana Giuoco Calcio.
Tra i temi sui quali si è soffermato Marotta, anche le dichiarazioni di ieri del suo allenatore Cristian Chivu, che dopo la vittoria a Como ha ironizzato sullo stile comunicativo dei colleghi di alta classifica, dicendo di aver 'blindato' la qualificazione alla prossima edizione della Champions.
Queste le parole di Marotta a proposito dell'uscita di ieri sera di Chivu: "Era un'affermazione ironica, con il sorriso, per testimoniare che in Italia ci sia la paura ad affrontare il tema degli obiettivi, che comporta di essere coraggiosi. L'Inter deve sempre raggiungere il massimo, questo fa parte del DNA di un club che vuole vincere e che dichiara di voler raggiungere traguardi importanti. Bisogna essere ambiziosi, non arroganti".