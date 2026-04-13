Bandecchi: "I Rizzo hanno deciso di cancellare la Ternana. Faremo di tutto per rovinarli"

Uscendo da Palazzo Spada, Stefano Bandecchi, sindaco di Terni, ha commentato ala decisione presa dalla famiglia Rizzo di mettere in liquidazione la Ternana: "I Rizzo hanno deciso di mettere in liquidazione la Ternana. Non conosco bene le regole calcistiche, mi sembra di aver capito che, la Ternana possa essere eliminata dal campionato. I Rizzo hanno deciso di cancellare la storia della Ternana dalla città di Terni. Se aspettano i soldi miei i Rizzo si possono suicidare anche stasera".

C'era un probabile acquirente?

"Abbiamo ricevuto un signore che è un probabile acquirente. Ha voluto sapere le cifre e i conti. C'era Mangiarano che gli ha dato tutti i numeri. I debiti della Ternana ammontano a circa 22 milioni di euro. I Rizzo hanno chiesto 6 milioni di euro trattabili. Ai calciatori hanno detto che si sono schifati di aver dato troppi soldi ai ternani.

Come hanno reagito i calciatori?

"Sono brave persone, hanno reagito nella maniera giusta. Non hanno fatto nulla. Devono mantenere la calma come tutti. Da quello che io ho capito, la Ternana rischia di essere domattina sospesa dal campionato. Quelli che si stanno preoccupando di più sono la città, tifosi e le avversarie della Ternana che perderanno dei punti. Nessuna sa però cosa succederà.

Poi sui Rizzo: "La cosa sicura è che i Rizzo hanno spento la macchina e Forti si è dimesso. I Rizzo sono arrivati 7 mesi fa, hanno detto che non hanno mai capito nulla. Per me sono brutte persone. Ho perso 2 milioni di euro. I miei avvocati sono già al lavoro. Partiranno le carte da bollo. I Rizzo non possono pensare di essere arrivati a Terni a fregare, rubare e tutto il resto. Pagheranno per quello che hanno fatto. Sono benestanti. Hanno amministrato la Ternana attraverso la figlia, i calciatori hanno molti messaggi di ordini che hanno preso direttamente dai genitori, così come ogni dipendente. Gli unici soci della Ternana Calcio sono i Rizzo e saranno attaccati i loro beni personali, questo ho dato mandato ai miei avvocati e lo stesso farà il Comune. I Rizzo non sono falliti per 22 milioni ma per cifre importanti".

Da dove ripartirà la Ternana?

"Qualcuno di buona volontà cercherà un titolo di Serie D, con i nostri confinanti come Siena, Perugia, Rieti e Viterbo. Se trovassimo un titolo di Serie D la Ternana rinascerà da questo campionato. Nessuno pagherà i debiti dei Rizzo. Hanno fatto mercato a gennaio, ci sono 6 giocatori che non hanno mai preso lo stipendio".

Lei farà parte della nuova Ternana?

"Non escludo un mio coinvolgimento nella Ternana, con persone serie. La Ternana tornerà dove merita, faremo di tutto però per rovinare i Rizzo".