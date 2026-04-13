La Fiorentina di Vanoli ha cambiato marcia: 18 punti nelle ultime 9, peggio solo di Napoli e Inter

La Fiorentina ha definitivamente cambiato marcia. Come sottolinea il profilo X di Opta Paolo, nelle ultime nove partite la squadra di mister Paolo Vanoli ha raccolto ben 18 punti (5 vittorie, 3 pareggi, 1 sconfitta) in campionato: meno soltanto di Napoli e Inter (entrambe 20). Ne ha fatti 18 anche il Bologna dell'ex Italiano, che proprio come i gigliati ha recentemente rialzato la testa dopo un periodo complicato.

Le ultime nove partite della Fiorentina in campionato

Fiorentina-Torino 2-2

Como-Fiorentina 1-2

Fiorentina-Pisa 1-0

Udinese-Fiorentina 3-0

Fiorentina-Parma 0-0

Cremonese-Fiorentina 1-4

Fiorentina-Inter 1-1

Verona-Fiorentina 0-1

Fiorentina-Lazio 1-0