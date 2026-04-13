La Fiorentina di Vanoli ha cambiato marcia: 18 punti nelle ultime 9, peggio solo di Napoli e Inter
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La Fiorentina ha definitivamente cambiato marcia. Come sottolinea il profilo X di Opta Paolo, nelle ultime nove partite la squadra di mister Paolo Vanoli ha raccolto ben 18 punti (5 vittorie, 3 pareggi, 1 sconfitta) in campionato: meno soltanto di Napoli e Inter (entrambe 20). Ne ha fatti 18 anche il Bologna dell'ex Italiano, che proprio come i gigliati ha recentemente rialzato la testa dopo un periodo complicato.
Le ultime nove partite della Fiorentina in campionato
Fiorentina-Torino 2-2
Como-Fiorentina 1-2
Fiorentina-Pisa 1-0
Udinese-Fiorentina 3-0
Fiorentina-Parma 0-0
Cremonese-Fiorentina 1-4
Fiorentina-Inter 1-1
Verona-Fiorentina 0-1
Fiorentina-Lazio 1-0
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