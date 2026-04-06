Inter, Marotta: "Grazie ai tifosi per il sostegno. Ieri San Siro ribolliva di passione nerazzurra"
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Dopo la vittoria per 5-2 dell'Inter sulla Roma, Giuseppe Marotta, presidente dei nerazzurri, tramite il profilo X del club, ha pubblicato un post per manifestare la propria gratitudine nei confronti dei presenti a San Siro: "Grazie a tutti i nostri tifosi per il sostegno e la passione che avete dimostrato e che dimostrate ogni giorno".
In un momento complicato per la squadra di Chivu, il Meazza si è dimostrato il dodicesimo uomo e ha spinto la squadra al successo: "Ieri tutto lo stadio era uno spettacolo, ribolliva di passione nerazzurra. Continuiamo così, uniti e determinati, per raggiungere insieme nuovi traguardi. Forza Inter!".
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