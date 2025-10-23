Como, Fabregas fa il punto: "Diao e Kuhn possono giocare. Addai invece..."

Dossena e Sergi Roberto salteranno l’impegno che vedrà il Como impegnato con il Parma. Cesc Fabregas, in conferenza stampa, ha fatto il punto sulla sua squadra: “Per Jesus Rodriguez ultima partita fuori, poi ci saremo tutti. Addai penso lo lascerò a casa per la partita... ci penserò su, visti gli impegni ravvicinati. Voglio tutti pronti e disponibili. Dobbiamo fare attenzione, alcuni giocatori per la prima volta giocano da professionisti e dobbiamo fare attenzione. Diao e Kuhn possono già giocare, dopo vediamo. Kempf e Ramon stanno bene, Carlos si è ripreso. Si era fatto male due giorni prima della Juve con Butez ma stanno tutti bene".

Avevi detto che portare in panchina Diao era stato un errore.

"Può giocare perché si è allenato tutta la settimana. È stata una cosa forzata. Con la Juve non c'era Addai, ho pensato di avere qualcosa in più, anche solo 5-8 minuti Diao. Ho parlato con lui e il medico, non erano molto contenti. Però ci sono alcuni momenti in cui dover rischiare. Giocare dall'inizio? Ci stiamo pensando. È un giocatore forte. Se sta bene? Non dico di no".

E Kuhn?

"Sta meglio. A livello fisico si è allenato di più. Però penso al Parma. Vediamo fisicamente come sta la squadra. Addai tornerà mercoledì".

La conferenza stampa di Fabregas.