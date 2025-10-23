Triestina, nuova penalizzazione per gli alabardati: altri 3 punti per un totale di -23
TUTTO mercato WEB
Si complica ancora di più il cammino della Triestina. Nell'udienza di oggi infatti il Tribunale Federale Nazionale ha inflitto al club rossoalabardato altri tre punti di penalizzazione in classifica, da scontare nella corrente stagione sportiva che si sommano ai 20 già inflitti per un totale di -23.
Questa la nuova classifica della Triestina, che resta all'ultimo posto a -10
Classifica - Vicenza 28, Union Brescia 21, Lecco 21, Inter U23 19, Alcione Milano 17, Pro Vercelli 13, Renate 13, Pergolettese 12, AlbinoLeffe 12, Cittadella 12, Trento 12, Giana Erminio 11, Virtus Verona 10, Dolomiti Bellunesi 10, Novara 10, Ospitaletto 9, Arzignano Valchiampo 9, Pro Patria 7, Lumezzane 7, Triestina -10
N.B. - Triestina penalizzata di 23 punti.
Altre notizie Serie C
Editoriale di Marco Conterio La verità che si nasconde dietro le lamentele di Conte e Tudor: l'Inter è l'unica vera eccellenza italiana in Champions League. I messaggi degli allenatori anche per cambiare la rotta nelle strategie di mercato
Le più lette
1 La verità che si nasconde dietro le lamentele di Conte e Tudor: l'Inter è l'unica vera eccellenza italiana in Champions League. I messaggi degli allenatori anche per cambiare la rotta nelle strategie di mercato
Ora in radio
09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Serie B
Amauri ricorda il Palermo e Zamparini: "Faceva il pazzo in conferenza, ma ci diceva di non ascoltarlo"
Serie C
Catania, Pastore: "Peccato non avere i tifosi in trasferta. Col Benevento fondamentale, ma non decisiva"
Calcio femminile