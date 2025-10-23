Milan-Como in Australia? Allegri: "Decidano il prima possibile. Restare in Italia sarebbe meglio"

Il tecnico del Milan Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa prima della sfida col Pisa, toccando anche l'argomento della possibile sfida contro il Como in Australia. Nelle scorse ore La Liga in Spagna ha rivisto la propria decisione di giocare la sfida Villarreal-Barcellona a Miami, con la UEFA che sta spingendo affinché anche l'Italia segua la stessa strada mantenendo il match all'interno dei confini italiani senza andare all'estero:

"Io posso dire una cosa ma conta relativamente poco, l'importante è che venga presa una decisione il prima possibile. Se rimarremo a giocare in Italia meglio, se dovremo andare a Perth andremo a Perth. L'importante sarà prendere i 3 punti".

Giocare da prima in classifica e prima di tutte le altre sono due pressioni in più?

"Più che pressioni sarà una partita complicata. Il Pisa ad eccezione di Bologna ha sempre fatto partite lottando, creando e facendo dei gol. Se non l'affrontiamo nel giusto modo ci può creare grosse difficoltà. Fra l'altro dobbiamo sfatare un tabu, con la prima neopromossa abbiamo perso ora cerchiamo di fare un po' meglio. Per noi sono molto importanti i 3 punti per dare seguito ai risultati buoni risultati che la squadra ha fatto fino a questo momento".