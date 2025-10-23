Il Bologna torna da Bucarest con una certezza: in attesa di Immobile, si è sbloccato Dallinga

Con Ciro Immobile ancora fermo ai box (ma pronto al rientro dopo l'infortunio rimediato alla prima giornata) e con un Santiago Castro che sta vivendo un avvio di stagione al di sotto delle aspettative, con un solo gol fra campionato ed Europa League in 8 presenze, ci ha pensato Thijs Dallinga a regalare al Bologna il primo successo in Europa League. L'olandese ha propiziato il gol del vantaggio di Jens Odgaard ed ha trovato la rete del raddoppio, la sua prima in stagione con il Bologna, confermando progressi importanti sia dal punto di vista fisico che dell’intesa con i compagni, elemento su cui Vincenzo Italiano insiste da settimane in allenamento.

Con quello di stasera, sono quattro gli assist in questa prima parte di stagione per l'attaccante olandese, già uno in più rispetto allo scorso anno, quando chiuse l'anno con un totale di 7 gol e tre assist suddivisi fra campionato, Champions e Coppa Italia. Una bella iniezione di fiducia per l'attaccante, spesso criticato al suo primo anno in rossoblù. La musica ora sembra essere cambiata, con il Bologna che può contare anche sull'olandese, in attesa del ritorno a pieno regime di Ciro Immobile.

Da Bucarest quindi arrivano segnali importanti per i rossoblù: la prima vittoria europea e il primo gol stagionale di un ritrovato Thijs Dallinga.