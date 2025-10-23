TMW Radio Firicano: “La Conference può ridare fiducia alla Fiorentina. Pioli ha bisogno di tempo"

Fra pochi minuti la Fiorentina scenderà in campo contro il Rapid Vienna, nella seconda giornata della fase campionato di Conference League. I viola in Serie A stanno vivendo un periodo davvero complicato, con soli tre punti conquistati e una vittoria che ancora manca. La Conference può aiutare i viola a ritrovare le certezze anche in vista del campionato. Ne è convinto anche Aldo Firicano, intervenuto ai microfoni di TMW Radio.

"Me lo auguro, come se lo augurano tutti i tifosi e la società. Non è normale vedere la Fiorentina così in basso in classifica: è una squadra costruita per obiettivi diversi. Una vittoria in Conference, magari in un campo difficile, può dare fiducia e aiutare a invertire il trend anche in campionato.

La Conference, anche se spesso viene sottovalutata, resta una competizione importante: arrivare in fondo dà prestigio. Però prima di tutto serve ritrovare serenità in Serie A, e la partita di oggi può essere un passo importante in quella direzione".

Cosa è mancato finora alla Fiorentina, che in campionato non ha ancora vinto?

"Credo sia mancata una combinazione di fattori: la qualità di alcuni giocatori, un po’ di fortuna e forse anche il tempo per assimilare le idee del nuovo allenatore. Pioli è tornato, ma lavorare con un gruppo diverso richiede tempo e adattamento.

La rosa ha i mezzi per risalire, ma non sarà facile: quando inizi male, rimettere in carreggiata la stagione è complicato. Sarà una grande sfida per la Fiorentina, sia in campionato che in Conference".