TMW Tonali percepisce 8 annui più bonus. Il Newcastle: "Per noi è un giocatore chiave"

Sandro Tonali ha rinnovato il contratto con il Newcastle durante la squalifica, andando a guadagnare 8 milioni di euro netti - ma a fronte di diverse clausole sul ritorno dopo avere pagato il proprio debito - e allungandolo fino al 30 giugno del 2028, più un'opzione unilaterale a favore del Newcastle di altri due anni. Di fatto sono cinque anni a 80 milioni di euro lordi, più bonus, per eventualmente pensare di acquistarlo. Poi ci sarebbe anche la cifra dell'acquisto che, attualmente, non esiste. Ma che non potrebbe comunque essere sotto gli 80-90 milioni.

Una fonte interna del Newcastle, interrogata da TMW nelle scorse ore, ha spiegato la posizione su un possibile addio. "Per noi è un giocatore chiave. Sappiamo che probabilmente nei prossimi anni potrebbe anche volere tornare in Italia. Certamente non sarà di attualità nel breve periodo".

Una sorta di conferma alle parole dette dallo stesso Tonali nelle scorse settimane. "E' difficile rispondere, non puoi mai sapere ciò che vorrai fare e ciò che succederà. Io però dico sempre a tutti di sì, alla fine un italiano ha sempre la possibilità, anche un 1%, di tornare a giocare in Serie A. Magari non adesso, sono in un momento in cui ho trovato la mia linea e tutto va bene. Ma non chiudo mai la porta al rientro in Serie A perché è la mia nazione e il mio campionato che sta diventando sempre più bello. La Serie A ogni anno migliora, le squadre diventano sempre più forte e di calciomercato in calciomercato aumenta il livello tecnico".