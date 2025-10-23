La Serie B sbarca su Football Manager 2026: sarà completamente licenziata
La Serie B sbarca su Football Manager 2026, il noto gioco manageriale che torna dopo l'assenza di un anno.
"Siamo lieti di annunciare che la Serie BKT sarà ufficialmente presente con licenza completa nei nostri giochi per la prima volta in Football Manager 26.
La seconda divisione italiana, tra le più combattute d’Europa, fu fondata nel 1929 e da quest’anno sarà completamente licenziata in FM26, con loghi ufficiali dei club, divise autentiche e immagini reali dei giocatori.
Realizzato per la prima volta con il motore grafico Unity, Football Manager 2026 uscirà in tutto il mondo il 4 novembre su varie piattaforme. Il gioco ridefinisce l’esperienza manageriale avvicinando ancora di più all’azione grazie ad un’interfaccia utente più intelligente e intuitiva, oltre ad un’esperienza campionato più ricca ed immersiva.
La Serie BKT, che conta 20 squadre distribuite in tutta Italia, ospita anche numerosi giocatori internazionali provenienti da Danimarca, Ecuador, Polonia, Algeria e molti altri Paesi."
