Palermo, il sindaco Lagalla: "Impegno concreto per la ristrutturazione del Barbera"

Intervenuto in conferenza stampa, il sindaco di Palermo Roberto Lagalla ha fatto il punto sulla ristrutturazione del Barbera, stadio che ospita le partite casalinghe dei rosanero. Queste le sue parole riportate da StadioNews.it

“Credo che sia importante che l’amministrazione comunale faccia il suo dovere, il rapporto è stato proficuo e affettuoso in questi mesi. L’oggetto fondamentale è lo stadio, stiamo lavorando, c’è un gruppo tecnico paritetico tra il club e l’amministrazione comunale. C’è un impegno concreto, quello della società per intervenire in una ristrutturazione completa dello stadio. I numeri della tifoseria non sono da Serie B e competono con quella superiore. Questo significa che c’è attaccamento, l’amministrazione comunale farà il suo dovere e spenderà tutte le risorse necessarie per far sì che tutto ciò venga fatto”.