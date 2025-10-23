Triestina, pronto il cambio in panchina? Il club lavora per il ritorno di Tesser
Attilio Tesser torna sulla panchina della Triestina? Secondo quanto riportato da Sky il club alabardato starebbe definendo gli ultimi dettagli per riportare in panchina il tecnico che lo scorso anno, fra mille difficoltà, è riuscito a salvare la squadra dalla retrocessione. Quest'anno il compito è ancora più arduo, con la Triestina che oggi ha preso altri tre punti di penalità: sono 23 i punti di penalità in totale, con la Triestina attualmente ultima a -10 in classifica.
