Le stime al rialzo di Allegri su Champions e Scudetto: negli ultimi tre anni è andata diversamente

Nella conferenza stampa odierna prima del Pisa, il tecnico del Milan Massimiliano Allegri ha tirato fuori i suoi numeri e le sue famose tabelle per spiegare alcune statistiche "necessarie" da raggiungere per centrare gli obiettivi stagionali. "L'obiettivo è una quota punti che serve per arrivare in Champions e come ho detto spesso devi garantirti almeno 74 punti per questo traguardo", ha spiegato in merito al quarto posto.

Nel corso della chiacchierata coi giornalisti, poi, è arrivata anche una proiezione per lo Scudetto. Non di punti questa volta, ma di numero massimo di reti subite per poter concorrere: "Serve subire 20-25 gol al massimo, questo prima di tutto", ha spiegato il livornese.

Senza andare troppo indietro con la storia, però, le ultime classifiche finali di Serie A hanno raccontato altro. Soprattutto per quel che riguarda i due Scudetti vinti dal Napoli negli ultimi 3 anni. Lo scorso anno gli azzurri di Antonio Conte hanno incassato alla fine del torneo 27 gol 2 in più rispetto al limite posto da Allegri. E per quel che riguarda la Champions, la Juventus si è qualificata con 70 punti. La stagione 2023-2024 ha visto l'Inter vincere con 22 gol incassati, dentro la forbice di Allegri, con Juventus, Atalanta e Bologna che si sono qualificate alla Champions con rispettivamente 71, 69 e 68 punti (era l'anno delle 5 qualificate). L'anno prima, quello dello Scudetto del Napoli con Spalletti, gli azzurri hanno subito 28 gol, mentre il Milan quarto si è qualificato alla Champions con 70 punti.