Italia Femminile, Soncin: "Esclusione Giacinti dal raduno? Ha avuto le sue spiegazioni"

Giornata di conferenza stampa in casa Italia Femminile, con la Nazionale del CT Andrea Soncin ormai prossima alla doppia amichevole con Giappone e Brasile: quella contro la formazione asiatica, si giocherà per altro domani, ed ecco che della stessa ha parlato il Commissario Tecnico.

Che ha per prima cosa tracciato un bilancio post Europeo: "Ne abbiamo parlato con lo staff fin dai primi giorni in cui ci siamo riviste, e la sensazione è che quel filo rosso non si sia mai spezzato: è stato bello ritrovarsi e vedere le ragazze felici, vogliose di indossare la maglia azzurra e propositive nel lavoro. Son stati giorni intensi, siamo ripartite da dove abbiamo finito per capire poi gli aspetti sui quali migliorare: queste due gare ci daranno esperienza per proseguire nel percorso che vogliamo portare avanti. Dobbiamo crescere in consapevolezza, per gestire al meglio tutti i momenti della gara, anche quando non abbiamo il controllo del pallone".

A proposito di raduno, ha fatto rumore la non convocazione di Valentina Giacinti, ma su questo Soncin è deciso: "Sono molto focalizzato sul raduno e sulle ragazze che sono qui, non è ora il momento di affrontare la questione Giacinti. Noi dello staff osserviamo sempre tutte le ragazze, anche all'estero, ma nella costruzione di un raduno ci sono tante variabili, e io devo scegliere le migliori a interpretare il ruolo che attribuisco. Non vedo dove possano essere polemiche. Alle escluse dell'Europeo, come alle convocate, ho parlato vis a vis, chiunque ha avuto le proprie spiegazioni, Giacinti compresa, anche se capisco la delusione per la mancata convocazione".

Ecco quindi che si parla del Giappone: "È una squadra che ha un blocco medio molto fitto, e questo permette loro di gestire bene il possesso. Sono giocatrici molto rapide ed efficaci nelle transizioni, dovremmo quindi essere molto attente in fase di attacco: dovremmo gestire bene il pallone, con qualità e distanze di relazione, per essere poi efficaci in riconquista. Dobbiamo iniziare ad avere più controllo del pallone, per più possesso anche nella zona interna del campo, abbiamo caratteristiche per andare in riaggressione immediata: è su questo che vogliamo crescere e migliorare".

Conclude: "Le esperienze all'estero sono arricchenti non solo per le calciatrici che le vivono, ma anche per noi, per tutto il momento, perché ci si confronta con modelli diversi di fare calcio. Ma ora non vediamo l'ora di scendere in campo, vedo l'entusiasmo e la passione che la squadra ha".